Чому депутат БЮТ Зубик підтримав антикризову коаліцію (його версія)
Перебіжчик заявляє про небезпеку громадянської війни
Народний депутат України від БЮТ Володимир ЗУБИК, який підтримав антикризову коаліцію, заявляє про небезпеку громадянської війни у разі винесення конфронтації із стін парламенту на вулиці. Про це В.ЗУБИК заявив УНІАН, коментуючи своє рішення підтримати цю коаліцію.
Зокрема, депутат пояснив свою позицію бажанням «об`єднати країну».
«Я прийшов будувати, а не ламати. Те, що відбувалося в Раді останні декілька днів, це розпалювання конфлікту. Це знак для тих, хто на вулиці, мовляв, треба вставати і бити т.з. «ворогів», «бандитів», - заявив В.ЗУБИК. При цьому, вважає В.ЗУБИК, «в БЮТ багато конструктивних людей, але «яструби» підбурюють Юлію ТИМОШЕНКО до нової революції – їм лише б воювати».
«Коли протистояння з парламенту переноситься на вулиці - так недалеко до громадянської війни. У 2004 році ми вже були на грані. Але сьогодні, коли в економіці країни ситуація не з кращих, масові безпорядки це точно не те, що потрібно Україні», - заявив депутат.
Водночас, він спростовує, що за підтримку коаліції нібито платили гроші. В.ЗУБИК назвав ці чутки абсурдом. «Всі, хто мене знає, навіть посоромилися б мені таке пропонувати», - заявив народний депутат. «З моменту, коли я став кандидатом у народні депутати, я неодноразово звертався до моїх колег про необхідність об`єднання Партії регіонів і БЮТ», - сказав В.ЗУБИК. Але, за його словами, його ніхто не слухав.
При цьому депутат розповів, що свого часу його привернуло в БЮТ загострене почуття справедливості. Але сьогодні, на його жаль, «у блоку немає об`єктивної оцінки того, що відбувається, а тільки емоції». Говорячи про те, як можуть члени БЮТ співробітничати з тими, кого називають «бандитами», В.ЗУБИК зазначив: «Це говорять ті, хто в житті не створили нічого – кіоск не можуть організувати, а беруться учити інших, а також ті, хто, заховавшись за ярликами, самі хочуть заробляти на політиці». Водночас, він зазначив, що в БЮТ багато сильних і здібних людей, які можуть принести користь країні, серед них - лідер блоку Ю.ТИМОШЕНКО.
«І не треба називати одних злодіями, а інших добрими чарівниками. Підкреслюю, тільки знайшовши компроміс серед різних думок можна одержати рух країни вперед», - заявив депутат. В.ЗУБИК також заявив, що підтримує приєднання до нової коаліції «Нашої України».
З приводу інформації ЗМІ про те, що В.ЗУБИКА нібито побили соратники по блоку за підтримку антикризової коаліції, сам депутат зазначив: «Нічого страшного не відбулося, і людям властиві емоції». «В умовах загальних колотнеч у Верховній Раді були спроби силових вправ. Проте не чоловіча це справа – виносити подібні речі на публіку», - сказав депутат.
Довідка УНІАН: антикризову коаліцію, створену СПУ, КПУ, ПРУ, також підтримав один депутат від БЮТ (В.ЗУБИК) і два від «Нашої України» (Олександр ВОЛКОВ і Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ).