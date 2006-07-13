Чому депутат БЮТ Зубик підтримав антикризову коаліцію (його версія)

Народний депутат України від БЮТ Володимир ЗУБИК, який підтримав антикризову коаліцію, заявляє про небезпеку громадянської війни у разі винесення конфронтації із стін парламенту на вулиці. Про це В.ЗУБИК заявив УНІАН, коментуючи своє рішення підтримати цю коаліцію.

Зокрема, депутат пояснив свою позицію бажанням «об`єднати країну».

«Я прийшов будувати, а не ламати. Те, що відбувалося в Раді останні декілька днів, це розпалювання конфлікту. Це знак для тих, хто на вулиці, мовляв, треба вставати і бити т.з. «ворогів», «бандитів», - заявив В.ЗУБИК. При цьому, вважає В.ЗУБИК, «в БЮТ багато конструктивних людей, але «яструби» підбурюють Юлію ТИМОШЕНКО до нової революції – їм лише б воювати».

«Коли протистояння з парламенту переноситься на вулиці - так недалеко до громадянської війни. У 2004 році ми вже були на грані. Але сьогодні, коли в економіці країни ситуація не з кращих, масові безпорядки це точно не те, що потрібно Україні», - заявив депутат.

Водночас, він спростовує, що за підтримку коаліції нібито платили гроші. В.ЗУБИК назвав ці чутки абсурдом. «Всі, хто мене знає, навіть посоромилися б мені таке пропонувати», - заявив народний депутат. «З моменту, коли я став кандидатом у народні депутати, я неодноразово звертався до моїх колег про необхідність об`єднання Партії регіонів і БЮТ», - сказав В.ЗУБИК. Але, за його словами, його ніхто не слухав.

При цьому депутат розповів, що свого часу його привернуло в БЮТ загострене почуття справедливості. Але сьогодні, на його жаль, «у блоку немає об`єктивної оцінки того, що відбувається, а тільки емоції». Говорячи про те, як можуть члени БЮТ співробітничати з тими, кого називають «бандитами», В.ЗУБИК зазначив: «Це говорять ті, хто в житті не створили нічого – кіоск не можуть організувати, а беруться учити інших, а також ті, хто, заховавшись за ярликами, самі хочуть заробляти на політиці». Водночас, він зазначив, що в БЮТ багато сильних і здібних людей, які можуть принести користь країні, серед них - лідер блоку Ю.ТИМОШЕНКО.

«І не треба називати одних злодіями, а інших добрими чарівниками. Підкреслюю, тільки знайшовши компроміс серед різних думок можна одержати рух країни вперед», - заявив депутат. В.ЗУБИК також заявив, що підтримує приєднання до нової коаліції «Нашої України».

З приводу інформації ЗМІ про те, що В.ЗУБИКА нібито побили соратники по блоку за підтримку антикризової коаліції, сам депутат зазначив: «Нічого страшного не відбулося, і людям властиві емоції». «В умовах загальних колотнеч у Верховній Раді були спроби силових вправ. Проте не чоловіча це справа – виносити подібні речі на публіку», - сказав депутат.

Довідка УНІАН: антикризову коаліцію, створену СПУ, КПУ, ПРУ, також підтримав один депутат від БЮТ (В.ЗУБИК) і два від «Нашої України» (Олександр ВОЛКОВ і Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ).