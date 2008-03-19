Янукович: якщо Черновецький нормальна людина, він має подати заяву до суду

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має оскаржити вчорашнє рішення Верховної Ради про призначення дострокових виборів мера столиці та Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не звернеться з цього питання до суду, то це означає, що «він себе відчуває винним».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, якщо суд прийме рішення, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «не винний, то виборів не буде».

«Якщо він піде на вибори, то це означає, що він визнає ті звинувачення, які були на його адресу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер фракції Партії регіонів вважає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зробив «емоційну» заяву про те, що не звертатиметься до суду і братиме участь у дострокових виборах.

«Якщо він нормальна людина, то він сьогодні повинен подумати і подати заяву до суду про визнання постанови незаконною, і в суді довести, що не робив зловживань», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що «право і закони не треба підміняти політичними діями чи політичною доцільністю, і політична боротьба в місті не повинна доходити до руйнування Конституції і законів України».

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності документом.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що не оскаржуватиме у суді рішення Верховної Ради про проведення позачергових виборів у Києві, а має намір взяти участь у них і перемогти.