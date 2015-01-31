Соболєв констатує, що серед українців зростає нетерпимість до корупції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу.

«В Україні зростає нетерпимість до корупції у всьому суспільстві. Чим більше інформації, чим більше даних про те, кому належить бізнес, земля, чим більше відкритих баз ми зробимо за підсумками року, тим більшими будуть наші успіхи у подоланні корупції. Дуже простий аргумент. Найбільша сила України – це точно не державні органи, не політичні представники, а суспільство. Відповідно, чим більше інформації ми відкриємо, тим більше «зброї» дамо громадянам для того, щоб самим зупиняти корупцію, починаючи від журналістів, громадських активістів і, закінчуючи всіма», - сказав він.

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Соболєв також зазначив, що в планах комітету, головою якого він є, прорив у цьому питанні є одним з найважливіших.

«Ми обов’язково будемо творити нове законодавство для правоохоронних органів. У понеділок (під час Погоджувальної ради ВР) ми буде просити поставити цей новий законопроект 1660Д (проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції) – на голосування», - сказав він.

Нагадаємо, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції №1660-д був зареєстрований 30 січня 2015 року.