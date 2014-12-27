Соболєв заявив, що 12 урядових законопроектів є корупційними

У антикорупційному комітеті Ради визнали 12 урядових законопроектів такими, що несуть ризик корупції.

Про це повідомив очільник комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

"Також спеціальним зверненням ми поінформували уряд, що жодного рішення щодо бюджету ми більше не схвалимо, поки не побачимо детальний розпис кожної витрати. Голосувати без розуміння на що підуть гроші платників податків - це найбільш шкідлива форма кнопкодавства. Ми таким займатися не будемо", - зазначив він.

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Соболєв пише, що на 9 січня до комітету викличуть міністра енергетики.

"Хочемо запитати його та відповідальних за сектор у Генпрокуратурі та СБУ про колапс, в якому ми вже опинилися. Саме корупція, а точніше, боротьба за право її очолити при завезенні вугілля залишила нас без пального для електростанцій. Зараз холоднішатиме і потрібні швидкі відповіді як завезти вугілля, кого і в які години відключати і де можна зекономити", - йдеться у повідомленні.