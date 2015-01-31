ОБСЄ: Обстріл мирних жителів в Донецьку вівся з північно-західного напрямку

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, близько 12:30 спостерігачі прибули на проспект Панфілова, 86 в Куйбишевському районі міста, що за 2 кілометри від міського центру.

Читайте такожОБСЄ: Представники бойовиків не виходять на контакт щодо зустрічі контактної групи

Місія ОБСЄ оглянула територію навпроти готелю "Європа", в тому місці, де стався обстріл. З правого боку готелю розташована будівля, яка часто використовується для розповсюдження гуманітарної допомоги від одного українського приватного фонду. В тому місці спостерігачі побачили п'ятьох загиблих цивільних осіб: трьох чоловіків та двох жінок.

Спостережна місія не змогла виявити воронки на тому місці, але зафіксувала, що снаряд вибухнув, потрапивши в дерево навпроти готелю.

Потім спостерігачі вирушили в інше місце обстрілу поруч з автобусною зупинкою по вулиці Матросова, що теж розташована в Куйбишевському районі приблизно за 300 метрів від місця, де стався попередній інцидент. На цьому місці місія виявила двох цивільних чоловіків, які загинули.

Спостерігачі також оглянули знищений тролейбус та пошкоджені електричні дроти. Приблизно за 30 метрів від тролейбусу спостерігачі оглянули місце, куди потрапив снаряд. Спостерігачі вважають, що наймовірніше, обстріл вівся з північно-західного напрямку з артилерійської установки 122-мм калібру.

В одній із найближчих лікарень медичні працівники повідомили, що інші 8 осіб, 5 чоловіків та 3 жінок отримали поранення під час вказаних обстрілів. Шестеро з них поранення отримали на проспекті Панфілова і двоє - на вулиці Матросова. Троє осіб отримали серйозні ушкодження, один із них перебуває в критичному стані.

В лікарні спостерігачі ОБСЄ поспілкувалися з жінкою, яка постраждала від обстрілів. Вона повідомила, що обстріл стався приблизно о 12:20, і що вона отримала рани на шиї від осколків.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві заявив, що українська армія не причетна до загибелі мирних жителів Донецька. Польовий наголосив, що українські військові ніколи не вели і не ведуть вогонь по житлових районах.

30 січня в Донецьку бойовики обстріляли мирних жителів, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу. 7 людей загинули, є поранені.