ОБСЄ знову зафіксувала військовий транспорт без розпізнавальних знаків на Донеччині

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі продовжує фіксувати рух військового транспорту на підконтрольній бойовикам території.

Про це йдеться в денному звіті місії ОБСЄ, опублікованому в п'ятницю.

"Спеціальна моніторингова місія спостерігала за військовим обладнанням та транспортними засобами в різних напрямках Донецької області", - зазначається в документі.

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Зокрема, в околицях Макіївки (15 км на схід від Донецька, місто підконтрольне "ДНР"), спостерігачі помітили колону з семи бронетранспортерів без розпізнавальних знаків, які рухалися в західному напрямку в бік Донецька, разом з ними їхала військова вантажівка "Урал".

Спостерігачі також в Зугресі (30 км на схід від Донецька, населений пункт підконтрольний "ДНР") бачили гаубицю з 122 мм калібром. Через 2 години за 5 км на схід місія ОБСЄ помітила, за припущеннями, ту саму гаубицю, яка була завантажена на трейлер, який рухався в напрямку Донецька.

Також спостерігачі бачили три звичайних цивільних автобуси, які були повністю заповнені чоловіками у військовій формі, серед яких були озброєні особи з автоматами. Місія зазначає, що не мала можливості перевірити розпізнавальні знаки на уніформі цих осіб. Автобуси рухались на схід.

Окрім того, спостерігачі зафіксували 11 танків і одну велику артилерійську установку поруч з Тернове (163 км на північний схід від Донецька, населений пункт підконтрольний "ДНР").

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За два кілометри від Степанівки (70 км на південний схід від Донецька, населений пункт підконтрольний "ДНР") спостерігачі помітили два бронетранспортери. Як припускають в ОБСЄ, ці БТРи надавали захист команді робітників, які ремонтували високовольтні лінії електропередач, що були сполучені з Росією через державний кордон. Спостерігачі зафіксували, що приватна вантажівка робітників мала російські номери (чорні пластини з білими літерами).

На північ від Маринівки (80 км на південний схід від Донецька, населений пункт підконтрольний "ДНР), місія спостерігала за іншою командою робітників, які ремонтували лінії, що з'єднувались з об'єктами в Росії. Їхня автівка також мала російські номери.