У Запоріжжі провалилася спроба знести Леніна - пам'ятник взяла під охорону міліція

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням керівництва Запорізької ОДА, кілька десятків організаторів акції перебувають у будівлі облдержадміністрації і вимагають від представників місцевої влади знести пам'ятник Леніну, який вони самі знести не змогли.

У відповідь на заяву в.о. голови Запорізької ОДА Григорія Самардака про те, що пам'ятник може бути законно знесено лише на підставі рішення громади, якого на даний момент немає, представники УНА-УНСО та організації «Сила нації» заявили, що, залишаючи пам'ятник Леніну, влада міста дестабілізує ситуацію в Запорізькому регіоні і підтримує сепаратизм.

Розмова на підвищених тонах у будівлі облдержадміністрації триває, зазначили в прес-службі.

Читайте такожУ Харкові повалили ще одного Леніна Як повідомляв УНІАН, організація "Сила нації" анонсувала акцію щодо знесення пам'ятника Леніну на 31 січня 16:00 і запросила на неї всіх, хто підтримує цей намір.

Напередодні ввечері, 30 січня, комунальники встановили огорожу, і міліція посилила охорону пам'ятника живим коридором всередині огорожі.

За неофіційними даними, співробітниками міліції в натовпі присутніх були виявлені та затримані двоє чоловіків з вогнепальною зброєю, яких доставлено до Жовтневого райвідділу міліції.

Довідка УНІАН. Пам'ятник Леніну в Запоріжжі встановлено у 1964 році на однойменній площі поряд з в'їздом на Дніпрогес. Його внесено до реєстру пам'яток монументального мистецтва місцевого значення.

Пам'ятник знаходиться на площі Леніна. Скульптура виготовлена з бронзи. Загальна висота пам'ятника - 19,8 метрів. У нижній частині гранітного постаменту розташовані бронзові фігури сталевара, будівельника, колгоспниці та вченого, що уособлюють єдність народу.

На початку жовтня 2014 року пам'ятник "одягнули" у вишиванку з банерної тканини.