Пушилін підтвердив, що у Мінську погрожував Кучмі війною до повного захоплення Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Москві.

"З приводу погроз Кучмі... Ще за день була озвучена наша спільна (з ЛНР) позиція, вона не є ультиматумом або погрозою. Пункт, який так схвилював Леоніда Даниловича (Кучму), звучить наступним чином - у випадку, якщо ми домовимося, і настане перемир'я, а в подальшому знову почнуться обстріли, "республіки" залишають за собою право продовжити наступальні дії", - сказав Пушилін.

Причому він заявив, що мова йде про захоплення всієї території Донецької і Луганської областей.

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Як повідомлялося, представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Кучма заявляв, що представники бойовиків ДНР та ЛНР на переговорах у Мінську 31 січня погрожували Україні відновленням повномасштабних бойових дій по всій лінії зіткнення сторін.

«Вони вимагали видання указу президента України про одностороннє припинення вогню, погрожуючи у випадку невиконання цього ультиматуму відновленням повномасштабних боїв по всій лінії фронту», - повідомив Кучма.

Причому, за його словами, представники ДНР та ЛНР Пушилін та Владислав Дейнего наполягали на визначенні лінії зіткнення станом на 31 січня, а не тієї, яка була зафіксована у Мінських угоди від 19 вересня 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що консультації у Мінську з мирного врегулювання ситуації на Донбасі зірвали лідери угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, що не з'явилися на них.

Зустріч у Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України тривала в суботу більше чотирьох годин. Участь у засіданні взяли спецпредставник голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хайді Тальявіні, екс-президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук, а також представники збройних угруповань «ДНР» Денис Пушилін та «ЛНР» Владислав Дейнего. Ні про які домовленості після завершенні засідання пресі не було оголошено.