Чехія виступила проти поставок зброї в Україну

Такої думки дотримується міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Eurozpravy.cz.

"На мою думку, конфлікт у східній Україні не має військового вирішення. Військовими засобами ми не досягнемо необхідних результатів і ми від початку наголошували на необхідності врегулювання дипломатичними засобами. На цьому має стояти і ЄС" - сказав Заоралек.

Таким чином він відреагував на ідеї, які виникли в деяких країнах НАТО, щодо більш широкої військової підтримки України.

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На його думку, надання Україні зброї не тільки не допоможе вирішенню конфлікту, а й поглибить його.

"Навіть якщо переговори проваляться, не можна сказати: все, посилаємо зброю" - сказав глава МЗС Чехії.

Раніше повідомлялось, що США відмовилися від планів поставити Україні зброю найближчим часом. Збільшити кількість озброєнь, аби "дати відсіч" - не є належною відповіддю у конфлікті, вважає радник з питань безпеки у Білому домі Бен Родс.