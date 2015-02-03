США відмовилися від планів поставити Україні зброю найближчим часом

Про це заявив радник з питань безпеки у Білому домі Бен Родс в інтерв'ю CNN, передає Deutsche Welle.

За його словами, санкції й досі є найдієвішим засобом для вчинення тиску на Росію у конфлікті в Україні. Збільшити кількість озброєнь, аби "дати відсіч" - не є належною відповіддю у конфлікті, вважає Родс.

Водночас повідомлення газети The New York Times про те, що США розглядають можливість постачання Києву озброєнь оборонного характеру, Родс прямо не спростував. Він повідомив, що президент США Барак Обама дав вказівку усім своїм радникам постійно перевіряти "усі можливості". Родс наголосив, що Вашингтон і надалі надає перевагу деескалації конфлікту мирними засобами.

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За словами радника з питань безпеки, важливою зустріччю стане візит канцлерки ФРН Анґели Меркель у Білий дім, що запланований на 9 лютого. Канцлерка є найважливішим партнером США в українській кризі, зазначив Родс.