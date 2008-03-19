Депутат БЮТ про Черновецького, регіоналів, кризу і принциповість

Народний депутат України від фракції БЮТ Олександр ШЕПЕЛЄВ не вважає ситуацію навколо дострокових виборів Київського міського голови кризовою.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Криза виникає тільки через інтриги окремих політиків. У принципі ж сам київський мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підтвердив правильність позиції БЮТ», - підкреслив О.ШЕПЕЛЄВ.

При цьому він зазначив: «Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що він виграє дострокові вибори, якщо вони відбудуться, а БЮТ хоче надати йому можливість підтвердити свої слова справами».

У цьому контексті депутат нагадав, що свого часу Партія регіонів теж вважала, що їй вдасться виграти дострокові парламентські вибори 2007 року, й тому «регіонали» абсолютно послідовно погодилися на ці вибори, хоча й називали їх антиконституційними. «Таку послідовність можна тільки вітати», - зазначив О.ШЕПЕЛЄВ.

При цьому він висловив думку, що «якщо мер сам подасть у відставку, піде на дострокові вибори й, як він стверджує, виграє їх, то цим знімуться всі питання».