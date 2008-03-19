Тимошенко звернулася до Конституційного суду

17 березня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення "збалансованість бюджету", застосованого в частині третій цієї статті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передано на вивчення до Секретаріату Конституційного Суду України.

У статті 95 Конституції України йдеться: “Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України”.