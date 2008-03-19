«Наша Україна» закликає висунути єдиного кандидата в мери Києва

З метою забезпечення перемоги демократичних сил на позачергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови Президія партії “Народний Союз Наша Україна” звернулася до партій Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” та інших демократичних сил з пропозицією щодо створення єдиного блоку для участі в місцевих виборах у Києві та висунення спільного кандидата на посаду Київського міського голови.

Про це повідомляє сайт НУ-НС.

Президія «Нашої України» звернулася до Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Віталія Кличка з пропозицією розпочати офіційні переговори про висунення єдиного кандидата від демократичних сил на посаду Київського міського голови.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого в залі. Не голосувала в повному складі фракція Партії регіонів. Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну з дня набрання чинності документом.