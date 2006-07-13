«Наша Україна» припиняє переговори з Регіонами

Фракція «Наша Україна» припиняє консультації з фракцією Партії регіонів про створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від фракції «Наша Україна» Борис ТАРАСЮК сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Консультації з фракцією Партії регіонів проводилися, але через позицію Партії регіонів подальше проведення таких консультацій неможливе», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Народний депутат не уточнив, про яку саме позицію Партії регіонів йдеться.