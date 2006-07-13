«Наша Україна» припиняє переговори з Регіонами
16:29, 13 липня 2006Політика
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НУ не влаштовує позиція регіоналів
Фракція «Наша Україна» припиняє консультації з фракцією Партії регіонів про створення парламентської коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від фракції «Наша Україна» Борис ТАРАСЮК сьогодні в інтерв`ю журналістам.
«Консультації з фракцією Партії регіонів проводилися, але через позицію Партії регіонів подальше проведення таких консультацій неможливе», - сказав Б.ТАРАСЮК.
Народний депутат не уточнив, про яку саме позицію Партії регіонів йдеться.
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