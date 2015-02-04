Рада сьогодні планує подати на російських чиновників до Гаазького суду (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також депутати розглядатимуть проект постанови про визнання Україною юрисдикції МКС щодо ситуації, яка склалася внаслідок збройної агресії РФ проти України, що триває з 27 лютого 2014 року, та вчинення на території України міжнародних злочинів (№ 1312).

Порядком денним роботи парламенту також передбачено розгляд законопроекту про позбавлення екс-президента України Віктора Януковича звання президента України.

Читайте такожРада ухвалила закон про військово-цивільні адміністрації

Крім того, розглядатиметься проект постанови щодо заяви Верховної Ради “Про забезпечення миру та стабільності на сході України”.

Серед іншого, також депутати розглянуть два законопроекти щодо ратифікації міжнародних угод: стосовно статусу Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, а також щодо створення спільної військової бригади Литви, Польщі та України.