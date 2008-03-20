Черновецький запевнив, що з Києвом буде все гаразд

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що позачергові вибори не стануть на заваді злагодженої роботи Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

«Усі 70 днів, які залишилися до дати позачергових виборів, я виконуватиму обов`язки мера столиці України, і мерія працюватиме, як годинник», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Ми і надалі збільшуватимемо бюджет і соціальні виплати – це моя воля. Ми будуватимемо нові станції метро, ремонтуватимемо дороги і робитимемо все можливе для того, щоб киянам жилося краще», – підкреслив мер Києва. Він зазначив, що існує ряд проблем, які штучно створені урядом.

«Є проблеми, які мені створює уряд. Вони, в першу чергу, пов`язані із заторами на дорогах, оскільки уряд незаконно ліквідував евакуатори. Крім того, мені не дають можливості заборонити в`їзд до столиці великого вантажного транспорту. І з цією проблемою за 70 днів не впоратися. У решті питань – все відбуватиметься у робочому порядку», – зазначив Київський міський голова.

«Як і завжди, я починатиму свій робочий день із соціально важливих питань. Правда залишиться за мною. І вирішувати свою долю я надам право киянам», – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.