Черновецький запевнив, що з Києвом буде все гаразд
Мерія працюватиме “як годинник”
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що позачергові вибори не стануть на заваді злагодженої роботи Київської міської державної адміністрації.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.
«Усі 70 днів, які залишилися до дати позачергових виборів, я виконуватиму обов`язки мера столиці України, і мерія працюватиме, як годинник», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
«Ми і надалі збільшуватимемо бюджет і соціальні виплати – це моя воля. Ми будуватимемо нові станції метро, ремонтуватимемо дороги і робитимемо все можливе для того, щоб киянам жилося краще», – підкреслив мер Києва. Він зазначив, що існує ряд проблем, які штучно створені урядом.
«Є проблеми, які мені створює уряд. Вони, в першу чергу, пов`язані із заторами на дорогах, оскільки уряд незаконно ліквідував евакуатори. Крім того, мені не дають можливості заборонити в`їзд до столиці великого вантажного транспорту. І з цією проблемою за 70 днів не впоратися. У решті питань – все відбуватиметься у робочому порядку», – зазначив Київський міський голова.
«Як і завжди, я починатиму свій робочий день із соціально важливих питань. Правда залишиться за мною. І вирішувати свою долю я надам право киянам», – наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.