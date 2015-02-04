Статус учасника бойових дій отримали майже 13,5 тисяч військових АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабміну повідомив голова Державної служби ветеранів і учасників АТО Артур Дерев'янко.

"З надісланих до комісії 14 тис. 892 справ надано статус учасника бойових дій 13 тис. 461 особі. Це 99,5% військовослужбовців, представників Нацгвардії та МВС, а також інших силових відомств", - сказав він.

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За словами Дерев'янка, при цьому тільки 62 цивільним особам було надано статус учасника бойових дій.

Він зазначив, що всього було проведено 19 засідань міжвідомчої комісії.