У Криму сьогодні відкриють пам'ятник Сталіну за участі високопосадовців РФ

Про це повідомляє Крим.Реалії.

В рамках заходу Наришкін візьме участь у міжнародній науковій конференції «Ялта 1945: минуле, сьогодення, майбутнє», а також відкриття в Лівадії пам'ятника лідерам «великої трійки» (Йосипу Сталіну, Франкліну Рузвельту і Вінстону Черчиллю), скульптора Зураба Церетелі.

Згадані заходи в Лівадійському палаці заплановані на 5 лютого.

Читайте такожКримські татари виступили проти пам'ятника Сталіну в ЯлтіДумки кримської громадськості щодо встановлення пам'ятника розділилися: одні схвалюють ініціативу, називаючи це даниною історичної пам'яті, інші - виступають проти, вважаючи, що таким чином відбувається «реанімація сталінізму».

Національний лідер кримських татар, Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв назвав провокацією установку в Ялті даного пам'ятника.