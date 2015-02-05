В Україні з'явиться спецназ по типу американського SWAT

Про це повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, передає Еспресо.TV.

"Базою ми хочемо зробити "Сокіл". І на базі "Сокола" необхідно побудувати сильний, уніфікований, професійний спецназ по типу американського, канадського, ізраїльського SWAT. Цю роботу необхідно розпочинати вже зараз",- повідомила Згуладзе.

"Необхідно якнайшвидше знайти спонсорів, які зможуть профінансувати цей проект", - підкреслила вона.

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SWAT (англ. Special Weapons Assault Team - штурмова група зі спеціальним озброєнням і тактикою) - підрозділи в американських правоохоронних органах, які використовують легке озброєння армійського типу та спеціальні тактики в операціях з високим ризиком, в яких потрібні здібності та навички, що виходять за рамки можливостей звичайних поліцейських.