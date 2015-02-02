Понад 70% претендентів на посади в патрульній поліції Києва мають вищу освіту

72% киян, які подали заявки на співбесіду і подальше працевлаштування в нову патрульну поліцію Києва, формування якої пройде в рамках загальної реформи Міністерства внутрішніх справ, мають вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Згуладзе.

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«Я багато раз говорила, що 27 тисяч осіб реєструвалися в набір в нову патрульну поліцію Києва. 72% з цих людей мають вищу освіту. Це не дивно для України. Але що дивно, то це те, що 30% і більше мають добру і стабільну роботу, і, попри це, вони готові взяти участь у чомусь невідомому і ризикованому, - сказала Згуладзе – При цьому 18% з групи, яка подала заявки і пройшла реєстрацію, це студенти – магістри і студенти – аспіранти. Тому, думаю, що в Києві буде найосвіченіша поліція у світі. 20% з тих, хто подали заявки - це співробітники МВС, це мене дуже радує».

При цьому Згуладзе відзначила, що реформа МВС – це не спроба покарати, це спроба дати другий шанс – і для системи, і для населення. Крім того, Згуладзе нагадала, що конкурсний набір в патрульну поліцію Києва триватиме до 6 лютого.