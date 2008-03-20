Медведько і Наливайченко готові у будь-який момент прибути до ВР

Генеральна прокуратура та СБУ після проведення усіх необхідних перевірок готові надати інформацію Верховній Раді щодо ситуації у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, Служба безпеки України відправила до Харкова уповноваженого заступника голови відомства для вивчення ситуації на місці.

Крім того, голова ВР наголосив, що вчора у нього відбулася розмова з генеральним прокурором та в.о. голови СБУ. «Ситуація максимально деполітизована, зараз проходить відповідна перевірка, і за результатами перевірки, якщо буде відповідне бажання народних депутатів, ми зможемо заслухати інформацію і генерального прокурора, і голови СБУ, тому що і МЕДВЕДЬКО, і НАЛИВАЙЧЕНКО виявили готовність у будь-який момент прибути до ВР», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він закликав депутатів дочекатися матеріалів розслідування службової перевірки. «Думаю, що нам нададуть грунтовну інформацію з даного приводу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники УСБУ у Харківській області розпочали дії у зв’язку із кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». СБУ встановлено факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері того ж дня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

19 березня парламент відмовився запросити генпрокурора та голову СБУ, щоб вони проінформували парламент щодо ситуації в Харкові.

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що його фракція 20 березня блокуватиме трибуну Верховної Ради, якщо Генеральна прокуратура та СБУ не нададуть інформації з приводу подій у Харкові.