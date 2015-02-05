На посаду директора антикорупційного бюро подали документи 96 кандидатів

Прийом документів на посаду директора антикорупційного бюро триває до 11 лютого, повідомив голова комісії, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"На вчорашній день було 87, сьогодні надійшло ще 9 пакетів (документів), таким чином, 96 претендентів подали документи, у нас ще є термін до 11 лютого (для подачі документів)", - зазначив Рефат Чубаров.

Разом з тим він сподівається, що в результаті для участі в конкурсі буде приблизно 120-130 претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

"Ми сьогодні ще раз товариству пояснили, що означає останній день подачі документів, виходить, що в нашому чинному законодавстві... останнім днем подання документів виявляється 11 лютого, і отже, завтра ми обговоримо наші кроки по обробці документів", - сказав голова комісії.

При цьому він розповів, що під час сьогоднішнього засідання комісія обговорювала регламент своєї роботи. "Він для нас дуже важливий, оскільки ми для себе розписуємо всі наші кроки, виходячи з чинного законодавства. Завтра ми продовжимо цю роботу, ми не закрили засідання", - сказав Рефат Чубаров, висловивши надію, що 6 лютого регламент буде затверджений.