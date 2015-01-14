Кесслер назвав головні якості для претендента на посаду голови антикорупційного бюро

По-перше, у претендента повинні бути моральні якості - здатність бути незалежним і протистояти тиску. Повинні бути хороші рекомендації, повідомляє "Новое время".

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По-друге, претендент повинен бути професіоналом у сфері антикорупційних розслідувань. Де був отриманий досвід - у державній або приватній структурі - не має значення.

Третя якість, яке назвав Джованні Кесслер, - ефективність. "У нього повинні бути менеджерські якості. Зрештою, він стане головою організації зі штатом 700 осіб. Більше того, перший голова бюро повинен створити офіс з нуля, створити команду, налагодити ефективну роботу", - прокоментував Джованні Кесслер.

Він також висловив упевненість, що в Україні є підходящі кандидатури на голову бюро. "У такій великій країні, як Україна, яка показала свою здатність реагувати на трагічні події, цілком можливо знайти підходящих кандидатів. Українці повинні повірити в себе, у свої можливості впоратися з такими проблемами, як корупція. І вони повинні бути впевнені, що ЄС готовий підтримати у цьому. І моя присутність тут - важливий акт підтримки таких зусиль українців", - сказав Джованні Кесслер.

Під час свого візиту в Україну минулого тижня голова Європейського управління по боротьбі з шахрайством Джованні Кесслер також обговорив створення в Україні органу, який буде фокусуватися на розслідування шахрайства і корупції з грошима Євросоюзу в Україні.