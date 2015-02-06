Порошенко, Меркель і Олланд вирішили залишити результати зустрічі в таємниці (відео)

В Адміністрації Президента повідомили, що підхід до преси за підсумками зустрічі не заплановано, повідомляє Новое Время.

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Перед початком засідання Порошенко подякував Німеччині і Франції за зусилля щодо досягнення миру в Донбасі.