Порошенко, Меркель і Олланд вирішили залишити результати зустрічі в таємниці (відео)
00:08, 06 лютого 2015Політика
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У четвер, 5 лютого, президент України Петра Порошенко, глава Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила не робити спільної заяви ЗМІ за підсумками розширеної зустрічі.
REUTERS
В Адміністрації Президента повідомили, що підхід до преси за підсумками зустрічі не заплановано, повідомляє Новое Время.
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Перед початком засідання Порошенко подякував Німеччині і Франції за зусилля щодо досягнення миру в Донбасі.
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