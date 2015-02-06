Клімкін про візит Меркель і Олланда в Київ: На Україну не тиснуть

Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter.

"Зустріч нормандської трійки пройшла добре. Не хвилюйтеся. На Україну не тиснуть. Франція і Німеччина нам допомагають повернути мир", - написав міністр.

"Обговорили кроки, щоб Мінські домовленості запрацювали. Зазначу: всі домовленості, а не деякі з них. Про те, що це не меню, ви в курсі", - згодом додав Клімкін.

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