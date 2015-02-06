Клімкін про візит Меркель і Олланда в Київ: На Україну не тиснуть

03:16, 06 лютого 2015
Політика
3621 0

На зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом обговорювалося, як зробити, щоб мінські домовленості виконувалися.

УНИАН

Про це написав міністр закордонних  справ Павло Клімкін в Twitter.

"Зустріч нормандської трійки пройшла добре. Не хвилюйтеся. На Україну не тиснуть. Франція і Німеччина нам допомагають повернути мир", - написав міністр.

"Обговорили кроки, щоб Мінські домовленості запрацювали. Зазначу: всі домовленості, а не деякі з них. Про те, що це не меню, ви в курсі", - згодом додав Клімкін.

Читайте такожПорошенко, Меркель і Олланд вирішили залишити результати зустрічі в таємниці

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter