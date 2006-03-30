Давидович порахував усі 100%

Станом на 19.37 Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними інформаційно-аналітичної системи ЦВК, за Партію регіонів проголосували 32,12% виборців, за Блок Юлії Тимошенко - 22,27%, за блок «Наша Україна» - 13,94%, СПУ – 5,67%, КПУ – 3,66%.

За Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» віддали свої голоси 2,93% виборців, Народний блок Литвина - 2,43%, Український народний блок Костенка і Плюща – 1,87%, партію «Віче» - 1,74%, Громадянський блок ПОРА-ПРП – 1,47%.