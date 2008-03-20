Добкіна і Кернеса підозрюють у торгівлі наркотиками

При Комітеті Верховної Ради України з боротьби з організованою злочинністю і корупцією створено тимчасову слідчу комісію з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших чиновників до наркоторгівлі.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови комітету Геннадій МОСКАЛЬ.

За його словами, комісію створено на підставі звернення депутатів Харківської міської ради «Про діяльність організованої злочинної групи, до складу якої входять працівники міліції, керівники і посадовці органів місцевого самоврядування, бізнесмени і раніше судимі особи, а також комерційні структури, які впродовж декількох років займаються торгівлею наркотиками (кокаїном, героїном, трамадолом тощо) у місті Харкові і Харківській області”. У зверненні депутатів наведено факти, що, на їхню думку, свідчать про причетність ряду високопоставлених харківських чиновників, зокрема, мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, до організації торгівлі наркотиками на території Харкова і Харківської області.

Комісія доручить Генеральній прокуратурі і Службі безпеки України перевірити факти, наведені у зверненні депутатів, для вживання заходів щодо усунення порушень вимог закону, і за наявності підстав – притягнення винних осіб до відповідальності;

Після отримання відповідей від правоохоронних органів інформація буде розглянута на одному з наступних засідань Комітету, сказав Г.МОСКАЛЬ.