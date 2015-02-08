Клімкін вважає, що переговори в Кремлі дали привід для поліпшення настрою

Зустріч у Кремлі була одним з останніх шансів зупинити війну. Так вважає французький президент Франсуа Олланд, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Разом із канцлером ФРН Ангелою Меркель вони більше п'яти годин схиляли президента РФ Володимира Путіна до дипломатичного вирішення конфлікту в Україні.

Як і після зустрічі в Києві, коментарів для преси лідери не дали. Відомо лише, що вони обмінялися пропозиціями і вирушили розробляти новий документ, який обговорять уже в неділю по телефону.

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