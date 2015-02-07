Олланд назвав переговори з Путіним одним із останніх шансів уникнути війни

У разі недосягнення довготривалої угоди по Україні, сценарієм розвитку подій буде війна. З таким попередженням виступив президент Франції Франсуа Олланд під час робочої поїздки в місто Тюль (департамент Коррез) у центральній Франції, пише ТАСС.

"Вважаю, що це - один із останніх шансів", - заявив французький президент, коментуючи франко-німецьку пропозицію з врегулювання конфлікту в Україні, яке обговорювалося напередодні з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Як підкреслив Олланд, у разі невдачі нинішніх зусиль, спрямованих на деескалацію конфлікту, виникне загроза повномасштабної війни в регіоні. "Якщо нам не вдасться досягти не просто компромісу, а сталого мирної угоди, ми всі прекрасно розуміємо, яким буде сценарій подальшого розвитку подій: це називається війною", - зазначив він.

За словами французького лідера, їхня спільна з канцлером ФРН Ангелою Меркель ініціатива була "важким і ризикованим кроком". "Але я знав, що це було абсолютно необхідно, - додав голова республіки. - Поки не хочу давати прогнозів, для висновків буде потрібно ще кілька днів".

Переговори за участю Володимира Путіна, Ангели Меркель і Франсуа Олланда відбулися в п'ятницю в Москві.

Після бесіди, що тривала близько п'яти годин, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Росія, Франція і ФРН ведуть підготовку тексту можливого спільного документа щодо імплементації мінських домовленостей". Пєсков зазначив, що це робиться для того, "щоб потім цей текст і ці пропозиції були представлені на схвалення всім сторонам конфлікту".

Днем раніше Олланд і Меркель відвідали Київ, де провели аналогічні переговори з президентом України Петром Порошенком.

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Як зазначив Олланд, сторони мають намір ще раз повернутися до обговорення цих питань у форматі телефонної бесіди. "Ми повинні ще більше зблизити наші позиції, - повідомив він. - З цієї причини в неділю відбудеться ще одна розмова телефоном з президентом Путіним, українським президентом Порошенком і канцлером Меркель, щоб ми могли ще ближче підійти до мети". "Поки ця мета не досягнута, - застеріг Олланд, - поки угода не підписана, існує ризик".

Одночасно французький президент зауважив, що зусиль його країни, навіть за підтримки Німеччини, недостатньо для успішного вирішення української кризи. "Франція грає разом з Німеччиною найважливішу роль, але вона не зможе домогтися успіху одна, - сказав Франсуа Олланд. - Ми з пані Меркель не впораємося поодинці. Ми взяли на себе відповідальність, але тепер всі інші сторони повинні виявитися на висоті того, що від них очікують".

На закінчення голова Французької республіки ще раз підкреслив: "існує ризик виникнення війни біля порогу Європи". Цю точку зору, додав він, поділяє канцлер Ангела Меркель. "Вже зараз там є численні жертви", - зазначив Олланд.