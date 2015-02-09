Україна незабаром знизить газову залежність від Росії - депутат

Ми вже зараз не вибираємо обсяги російського газу з так званого "зимового пакету" і платимо менше, ніж очікувалося. На руку українцям і те, що ціна на російський газ сильно залежить від ціни на нафту, яка за останні півроку впала вдвічі" - таку думку озвучив народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Онищенко.

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Російський газовий монополіст змушений знижувати ціну на блакитне паливо для Києва. Зараз певного графіка відбору або мінімального обсягу, який Україна зобов'язана купити в рамках "зимового пакету", не існує. Умови поставки газу російської компанії "Газпром" гірше умов, які пропонують Україні європейські постачальники. У зв'язку з цим частка "Газпрому" на українському ринку скорочується. Торік Україна купила у "Газпрому" всього 14,5 млрд кубометрів газу (у порівнянні з 28,5 млрд кубів у 2013 році).

Реверс газу з інших країн Європи, європейські та американські інвестори, які запрошені до процесу модернізації газотранспортної системи, збільшення власного газовидобутку українськими компаніями - все це ланки одного ланцюга, ключові моменти, які повинні привести до логічного результату - звільнити Україну від газової залежності від Москви.

Постійні спекуляції Кремля на тему українських боргів за газ, маніпуляція цифрами - ще один важливий момент, чому газові відносини з Росією необхідно припиняти. "Всі ми вже втомилися коментувати російські фантазії і домисли на цю тему. Ми винні були спочатку 10 млрд, потім 16 млрд, а тепер ось, виявляється, наш борг - 2,5 млрд. Борги, які були узгоджені на україно-російських переговорах щодо газу, були погашені. Газ нам сьогодні з боку Росії поставляється виключно на основі передоплати і в цій ситуації розмови про якісь міфічні борги - це чергова інсинуація. До літа буде рішення Стокгольмського арбітражного суду за договором, який був оскаржений українською стороною. Рішення, швидше за все, буде однозначним - ціна, яку "Газпром" встановлював для України протягом останніх років, буде визнана неринковою. А це означатиме, що Росія винна Україні, а не навпаки. Часи, коли Україна сиділа на російській газовій голці, пішли безповоротно! "- переконаний народний депутат Олександр Онищенко.