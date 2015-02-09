Ярема подав у відставку - депутат
12:19, 09 лютого 2015Політика
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Генеральний прокурор України Віталій Ярема подав у відставку.
Ярема подав у відставку - депутат від БЮТ / Фото УНІАН
Проце повідомила депутат від Блоку Юлії Тимошенко Альона Шкрум на своїй сторінці у Facebook.
"Ярема таки написав заяву про відставку.
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Не дивлячись на те, що вчинок явно запізнілий, це вчинок сильної людини. Тепер чекаємо на рішення Президента", - повідомила депутат.
Нагадаємо, вчора, 8 лютого, ЗМІ повідомляли, що генеральний прокурор України Віталій Ярема після критики у Верховній Раді, зокрема, і від "Блоку Петра Порошенка", написав президенту заяву про відставку ще в п'ятницю.
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