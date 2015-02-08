Ярема написав заяву про відставку – ЗМІ
21:03, 08 лютого 2015Політика
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Протягом трьох тижнів свої підписи під вимогою відправити генпрокурора у відставку поставили 39 народних депутатів з "Блоку Петра Порошенка".
У ЗМІ з'явилася інформація про відставку генпрокурора / Фото УНІАН
Генеральний прокурор України Віталій Ярема після критики у Верховній Раді, зокрема, і від "Блоку Петра Порошенка", написав президенту заяву про відставку ще в п'ятницю.
Про це йшлося в ефірі програми ТСН.Тиждень із посиланням на інсайдерську інформацію.
Протягом трьох тижнів свої підписи під вимогою відправити генпрокурора у відставку поставили 39 народних депутатів з "Блоку Петра Порошенка".
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Офіційного підтвердження інформації про відставку Віталія Яреми поки що немає.
Нагадаємо, у Раді ініціювали відставку генпрокурора ще в середині січня.
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