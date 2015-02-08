Ярема написав заяву про відставку – ЗМІ

21:03, 08 лютого 2015
Політика
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Протягом трьох тижнів свої підписи під вимогою відправити генпрокурора у відставку поставили 39 народних депутатів з "Блоку Петра Порошенка".

Фото УНІАН

Генеральний прокурор України Віталій Ярема після критики у Верховній Раді, зокрема, і від "Блоку Петра Порошенка", написав президенту заяву про відставку ще в п'ятницю.

Про це йшлося в ефірі програми ТСН.Тиждень із посиланням на інсайдерську інформацію.

Протягом трьох тижнів свої підписи під вимогою відправити генпрокурора у відставку поставили 39 народних депутатів з "Блоку Петра Порошенка".

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Офіційного підтвердження інформації про відставку Віталія Яреми поки що немає.

Нагадаємо, у Раді ініціювали відставку генпрокурора ще в середині січня.

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