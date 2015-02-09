Євросоюз вирішив розширити санкції щодо РФ - ЗМІ
14:40, 09 лютого 2015Політика
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Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок розширили санкції проти РФ, додавши в чорний список 19 людей і заморозивши рахунки 9 компаній.
REUTERS
Про це написав у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Глави МЗС країн ЄС вирішили застосувати візові санкції відносно 19 осіб і заморозити рахунки п'яти компаній. Однак імплементація відбудеться 16 лютого", - написав він, пише Українська правда.
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Як повідомляє Le Figaro, інформацію про розширення санкційного списку підтвердив глава МЗС Франції Лоран Фабіус.
Нагадаємо, раніше Рікард Йозвяк писав, що ЄС, можливо, відкладе розширення чорного списку російських чиновників і проросійських сепаратистів.
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