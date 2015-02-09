Євросоюз вирішив розширити санкції щодо РФ - ЗМІ

Про це написав у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Глави МЗС країн ЄС вирішили застосувати візові санкції відносно 19 осіб і заморозити рахунки п'яти компаній. Однак імплементація відбудеться 16 лютого", - написав він, пише Українська правда.

Читайте такожУ санкційний список Євросоюзу потрапить заступник міністра оборони РФ Антонов - ЗМІ

Як повідомляє Le Figaro, інформацію про розширення санкційного списку підтвердив глава МЗС Франції Лоран Фабіус.

Нагадаємо, раніше Рікард Йозвяк писав, що ЄС, можливо, відкладе розширення чорного списку російських чиновників і проросійських сепаратистів.