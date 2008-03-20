Янукович охарактеризував 100 днів Тимошенко

Зовнішня та внутрішня політика уряду Юлії ТИМОШЕНКО впродовж перших 100 днів його діяльності була хаотичною й авантюрною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів, голова опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні опозиційного уряду.

«Ми з вами переконалися в тому, і не тільки ми, а й весь український народ, що уряд не має стратегії зовнішньої політики. І ті дії уряду, які ми бачимо сьогодні, виглядають хаотичними та дуже часто суперечливими», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, уряд здійснює популістську політику, яку складно проаналізувати. «Створюється враження, що політика, передусім, здійснюється особисто, окремими особами або окремо прем`єр-міністром. Імітація стратегії цілком зрозуміла, і її видно неозброєним оком – це підготовка до майбутніх (президентських) виборів або дострокових парламентських, ми не знаємо цих планів», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що основною метою такої політики є отримання необмеженої влади. «Але ніхто не говорить про відповідальність, і це сумно, тому що разом з отриманням влади ми повинні говорити про те, що вона відповідальна», - вважає лідер Партії регіонів.

Водночас голова опозиційного уряду не зміг чіткіше визначити дії уряду, назвавши їх або помилковими, або такими діями, які мають далекосяжні цілі.

«Тому ті рішення, які приймають, складно зрозуміти в тих суперечностях, що існують у відносинах всередині «помаранчевої» коаліції, у відносинах між прем`єром і Президентом. Хто ж врешті-решт візьме на себе відповідальність за всі помилки, і як до цього ставитися? Це помилки або цілеспрямовані дії, які призводять до негативних наслідків», - додав В.ЯНУКОВИЧ.