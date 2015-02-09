У Берліні стартувала зустріч представників МЗС «нормандської четвірки» - ЗМІ
Представники країн так званої "нормандської четвірки" зібралися у МЗС ФРН на зустріч по Україні.
Про це повідомляють РИА Новости.
Як передає видання, машини дипломатів в'їхали на територію міністерства, при цьому жодних коментарів журналістам отримати не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, напередодні в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції 8 лютого в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.
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Також, за даними прес-служби, вони домовилися про проведення експертних консультацій у Берліні представників МЗС у понеділок, 9 лютого, і Тристоронньої зустрічі контактної групи у вівторок, 10 лютого, за участю підписантів Мінських домовленостей.