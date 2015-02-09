У Берліні стартувала зустріч представників МЗС «нормандської четвірки» - ЗМІ

Про це повідомляють РИА Новости.

Як передає видання, машини дипломатів в'їхали на територію міністерства, при цьому жодних коментарів журналістам отримати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в прес-службі президента України повідомили, що під час телефонної конференції 8 лютого в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

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Також, за даними прес-служби, вони домовилися про проведення експертних консультацій у Берліні представників МЗС у понеділок, 9 лютого, і Тристоронньої зустрічі контактної групи у вівторок, 10 лютого, за участю підписантів Мінських домовленостей.