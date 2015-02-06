Меркель заявила, що не впевнена в успіху переговорів з Путіним
Канцлер Німеччини Ангела Меркель сумнівається в можливості майбутніх переговорів щодо ситуації в Україні після зустрічі в Москві.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.
Про це вона заявила на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Іраку в Берліні.
«Ми не знаємо, чи будуть переговори в Москві довгими або короткими, або останніми», - сказала Меркель. Канцлер пообіцяла докласти всіх зусиль для припинення кровопролиття в Україні.
Крім того, Меркель заявила, що поки неясно, чи буде на переговорах досягнуто угоди про припинення вогню в зоні конфлікту.
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Тим часом президент Франції Франсуа Олланд сказав, що така угода має бути першим кроком до врегулювання українського кризи. «Але цього недостатньо. Нам потрібен всеосяжний договір», - підкреслив президент.
6 лютого Меркель і Олланд відвідають Москву, де вони мають намір обговорити з Володимиром Путіним врегулювання ситуації в Україні.