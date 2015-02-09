Президент Польщі вшанує пам'ять Небесної сотні у Києві 22 лютого

Про це УНІАН повідомила прес-секретар польського президента Йоанна Тшаска-Вєчорек.

"Президент Коморовський прийняв запрошення президента (України Петра) Порошенка взяти участь у заходах із відзначення річниці Майдану 22 лютого. Президент Коморовський хотів би вшанувати жертв та героїв Майдану та підкреслити незмінну підтримку Польщею європейського вибору України", - сказала прес-секретар, інформуючи про сьогоднішню телефонну розмову глав держав.

Читайте такожУ Польщі стартувала президентська кампаніяВона також повідомила, що Коморовський обговорив з Порошенком ситуацію в Україні та способи вирішення конфлікту на Донбасі.

"Темою розмови було обговорення ситуації в контексті нинішніх зусиль для вирішення російсько-українського конфлікту", - сказала прес-секретар польського президента.