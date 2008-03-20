Янукович вимагає прозорої схеми постачання газу

Лідер Партії регіонів, голова опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює запровадження парламентського контролю над забезпеченням України газом внаслідок непрофесійних дій уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«Немає прозорості в цьому процесі (переговорному процесі з Росією – УНІАН). Ми запропонували, щоб цей процес був підконтрольний парламенту. Але поки ми не одержали відповіді – ні від уряду, ні від Президента», - сказав В.ЯНУКОВИЧ