В ЄС повідомили, що запровадження нових санкцій проти Росії відклали на прохання України

Як передає РАР, про це сказав міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина після завершення Ради ЄС сьогодні у Брюселі.

"Це українське прохання, аби не запроваджувати ці санкції сьогодні, негайно, але аби ухвалити однозначно рішення про ухвалення санкцій, а ввести їх дію у понеділок (16 лютого) Важко було відмовити. Українці вважають, що такий жест полегшить спроби розмов та, можливо, створить новий шанс", - сказав він.

Читайте такожУ санкційний список Євросоюзу потрапить заступник міністра оборони РФ Антонов - ЗМІСхетина назвав заплановані на цьому тижні перемовини на тему вирішення конфлікту на Донбасі "попередніми кроками", висловивши сумнів, що вдасться "переламати" ситуацію.

Водночас він відзначив необхідність вести переговори для вирішення цього конфлікту.

Раніше повідомлялося, що нові санкції стосуватимуться ще 19 фізичних і 9 юридичних осіб, при цьому початок їхньої дії відкладено до понеділка, 16 лютого.