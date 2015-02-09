ЄС поширив санкції за Україну на ще 19 фізичних і 9 юридичних осіб, початок - через тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні заявила у Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ.

"Ми обговорити та ухвалили список додаткових імена із 19 осіб та 9 компаній, до яких буде застосована заборона на в'їзд та замороження активів", - сказала вона.

Крім того, за словами Могеріні, було ухвалене рішення про те, що це рішення набуде чинності 16 лютого, "щоб дати дипломатичним зусиллям максимум шансів на успіх".

Разом з тим вона заперечила, що отримувала від президента України Петра Порошенко листа щодо відтермінування дати введення в дію рішення ЄС щодо розширення санкційного списку.

"Це рішення було виключно рішенням Ради. Це була наша відповідальність", - додала високий представник ЄС.

За словами Могеріні, новим дипломатичним зусиллям "необхідно дати шанс". "Потім у четвер у нас, глав держав та урядів, буде можливість дати оцінку розвитку подій на місцях та розвитку цієї ініціативи", - додала вона.

Читайте такожЗМІ: Меркель висунула Путіну ультиматум і дала часу до середиМогеріні знову наголосила, що врегулювання кризи в Україні може бути тільки політичним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 лютого, Рада ЄС з питань закордонних справ розширила санкційний список осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

29 січня міністри закордонних справ країн ЄС доручили розширити дію санкцій на нових фізичних і юридичних осіб через причетність до подій в Україні.

На тому ж засіданні було прийнято рішення про продовження нині діючих санкцій (введених у березні 2014 року) до вересня.