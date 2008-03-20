Єхануров наскаржився Президенту на уряд

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявляє про погіршення ситуації із фінансуванням армії.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«З урахуванням інфляційних процесів, ситуація з фінансуванням армії йде значно гірше, ніж минулого року», – наголосив міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що через відсутність у держбюджеті коштів, які компенсували б оборонному відомству зростання тарифів на постачання газу, тепла та електроенергії, 16 військових частин Збройних сил України відключено від постачання комунальних послуг та енергоносіїв.

Говорячи про стан виконання Указу Президента від 4 березня про заходи щодо забезпечення розвитку ЗСУ, насамперед щодо внесення Кабінетом Міністрів змін до держбюджету на 2008 рік в частині збільшення видатків для Міноборони в обсязі 7,5 млрд. грн., Ю.ЄХАНУРОВ констатував, що, «на жаль, ці зміни до держбюджету урядом ще не подані».

Міністр оборони також доповів главі держави про кроки, зроблені Міноборони щодо реалізації завдань з нормативно-правового забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Ю.ЄХАНУРОВ також доповів главі держави про завершення роботи Інспекційної комісії з перевірки бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності Збройних сил України, утвореної відповідно до Указу Президента 6 лютого ц.р.

Окремої уваги на зустрічі було надано питанню виконання програми із забезпеченням військовослужбовців житлом. Як наголосив Ю.ЄХАНУРОВ, упродовж першого кварталу цього року військові отримали більшу кількість житла, аніж за весь минулий рік.