Росія хоче статус демілітаризованої зони для Донбасу - ОБСЄ

Про це йдеться в доповіді Спеціальної спостережної місії ОБСЄ, опублікованій в понеділок, передає Еспресо.TV.

"Український генерал-майор, глава української частини СЦКК, і російський генерал-майор, представник Збройних сил Росії в СЦКК, повідомили СММ про російську ініціативу по демілітаризованій зоні, яка була спрямована в російський і український генеральні штаби для подальшого обговорення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр вважає не найгіршим варіантом для Донбасу "заморожений конфлікт".

За його словами, потрібно знайти спосіб для деескалації ситуації, після чого усе залежить від політиків, які мають шукати шляхів виходу.

"У Східній Україні ми як міжнародна спільнота, на жаль, із цим не впоралися. Тож ми й далі маємо активний конфлікт із наративом, який у майбутньому може стати ще складнішим, якщо ми не зможемо змінити його і домогтися припинення вогню", - підкреслив Заньєр.