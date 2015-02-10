Українські депутати прилетіли до Москви, щоб підтримати у суді Савченко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Разом із сестрою української льотчиці Вірою Савченко до Москви поїхали Іван Крулько, Сергій Євтушок, Андрій Шевченко та інші.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

Також у Росії льотчицю звинуватили в незаконному перетині кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують у московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодовку. Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити Савченко під вартою до 13 травня.

10 лютого Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження строку утримання Савченко під вартою.