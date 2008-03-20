Економіст Ющенко вважає, що полотно важливіше за ВВП

Ющенко сподівається, що до Дня Незалежності у 2009 році «Мистецький арсенал» відкриється для відвідувачів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до Дня Незалежності України у 2009 році культурний і музейний «Мистецький арсенал» у Києві відкриється для відвідувачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на церемонії нагородження працівників культури з нагоди їхнього професійного свята.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що уже до кінця грудня цього року буде здана в експлуатацію будівля «Мистецького арсеналу» і почнеться наповнення музею експонатами.

Президент наголосив, що це має бути найбільший музей в Україні. «52 тисячі квадратних метрів – такого музею не знала Україна», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що навіть Ермітаж і Лувр мають меншу площу.

«Ми говоримо, можливо, про першу площадку України - те, чим може гордитися нація. Коли приходить людина в музей, це моя мрія, щоб вона за шість-вісім годин могла собі скласти повну уяву про Україну: ким ми були, що ми принесли цьому світу і чим ми сьогодні гордимося», - сказав Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО надає великого значення реставрації і побудові інших музеїв та пам’яток України, а також високо оцінює роль працівників культури у розбудові Незалежності України.

«Я вам як економіст можу сказати, що з роками, очевидно, забудуть, який ВВП був у 2005 році, але полотно, яке ви зробили, залишиться назавжди», - сказав Президент, підкресливши, що «через мистецтво привноситься те, що робить нас українцями і зміцнює нашу державу».