Тимошенко: перекривати рух задля урядового кортежу - політичне свинство

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заборонила перекривати дорожній рух під час проїзду урядового кортежу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«90% свого життя я їжджу без кортежів. Я їх просто ненавиджу. І вперше, коли я була прем`єр-міністром, і вдруге в мене постійно були дискусії з Державним управлінням охорони, що я недостатньо якісно використовую всі моделі охорони. Тому я проти, щоб перекривався рух, тому що навіть у ті 10%, коли мені доводиться їздити в супроводі, я заборонила перекривати рух», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр нагадала, що в усьому світі перші особи держави мають охорону. «Україна не виняток. Але створювати хаос на дорогах, перекривати рух, щоб люди по дві години чекали, поки кортеж проїде, - це просто «політичне свинство», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.