Порошенко не буде проти, якщо штат ГПУ поповниться іноземцями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

«Розраховую, що призначенням нового генерального прокурора справа не обмежиться, і зміни відбудуться, в тому числі й кадрові зміни по вертикалі Генпрокуратури. Я не буду заперечувати, якщо буде принципове рішення щодо залучення іноземних фахівців до роботи в Генеральній прокуратурі», - сказав він.

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Порошенко додав, що зміни в роботі ГПУ не повинні зводитися лише до кадрових питань, а повинні мати системний характер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, Верховна Рада України ухвалила постанову “Про надання згоди на звільнення президентом України Віталія Яреми з посади генерального прокурора України”.