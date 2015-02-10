Депутати заблокували трибуну ВР, Гройсману довелося закрити засідання
Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман намагався вмовити народних обранців сісти на робочі місця.
Як повідомляє УНІАН, близько 30 народних депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою призначити переголосування за призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.
Зокрема, трибуну блокували депутати від “Батьківщини” - Ігор Луценко, від “Блоку Петра Порошенка” - Сергій Лещенко, від “Самопомочі” - Єгор Соболєв, а також депутати від Радикальної партії та позафракційні.
Перед тим, як заблокувати трибуну, декілька депутатів сперечалися із головою ВР Володимиром Гройсманом. Заблокувавши трибуну, вони скандували: “Кнопкодавів геть!”.
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Спікеру ВР Володимиру Гройсману довелося закрити засідання парламенту. Він намагався оголосити перерву в роботі парламенту, але ті, хто блокував трибуну, підкреслили, що не хочуть перерви, а хочуть висловити свою позицію і добитися переголосування.
Раніше Верховна Рада прийняла постанову про надання згоди на призначення президентом України Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України (№2084).
В той же час, пізніше депутати заявили, що під час голосування за постанову про надання згоди на призначення президентом Віктора Шокіна генеральним прокурором в парламенті деякі депутати голосували за своїх колег.