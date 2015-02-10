Депутати заблокували трибуну ВР, Гройсману довелося закрити засідання

Як повідомляє УНІАН, близько 30 народних депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України з вимогою призначити переголосування за призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.

Зокрема, трибуну блокували депутати від “Батьківщини” - Ігор Луценко, від “Блоку Петра Порошенка” - Сергій Лещенко, від “Самопомочі” - Єгор Соболєв, а також депутати від Радикальної партії та позафракційні.

Перед тим, як заблокувати трибуну, декілька депутатів сперечалися із головою ВР Володимиром Гройсманом. Заблокувавши трибуну, вони скандували: “Кнопкодавів геть!”.

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Спікеру ВР Володимиру Гройсману довелося закрити засідання парламенту. Він намагався оголосити перерву в роботі парламенту, але ті, хто блокував трибуну, підкреслили, що не хочуть перерви, а хочуть висловити свою позицію і добитися переголосування.

Раніше Верховна Рада прийняла постанову про надання згоди на призначення президентом України Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора України (№2084).

В той же час, пізніше депутати заявили, що під час голосування за постанову про надання згоди на призначення президентом Віктора Шокіна генеральним прокурором в парламенті деякі депутати голосували за своїх колег.