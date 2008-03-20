БЮТ і Наша Україна йдуть на вибори у Києві окремими списками

БЮТ і «Наша Україна» не створюватимуть єдиного блоку для участі в дострокових виборах депутатів Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Кабінеті Міністрів.

«Ми підемо на вибори окремими списками», - сказала вона.

Разом з тим, вона повідомила, що у понеділок, 24 березня, буде проведено зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з питань формування спільної політики щодо дострокових виборів у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, такої домовленості було досягнуто сьогодні під час зустрічі з Президентом України.

«Я б дуже хотіла, щоб ми знайшли консенсус і розуміння з усіх питань, які пов`язані з достроковими виборами мера і міськради», - сказала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, в умовах підготовки дострокових виборів, як і раніше, залишається актуальним питання реєстрації 15 нових депутатів Київради від БЮТ.

«Нам потрібно провести нових депутатів до Київради, щоб не трапилося так, що за практично півтора місяці, поки йтимуть вибори, Київ не залишився без землі», - пояснила глава уряду.

Водночас вона не назвала можливу кандидатуру від БЮТ для участі в дострокових виборах мера столиці.

«Ми не триматимемо в таємниці кандидатуру на посаду мера Києва. Безумовно, це буде дуже гідна людина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.