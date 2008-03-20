Президент вважає призначення виборів у Києві невиправдано поспішними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає невиправданою поспішність депутатів, які не дочекалися висновків слідчих комісій і призначили позачергові вибори Київської міськради та міського голови Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю спеціальному проекту телепрограми «Точка зору» Першого Національного телеканалу.

«Варто було б дочекатися заслухання звіту обох комісій, щоб ті комісії зібралися, хоча б по одному разу, сформували свою позицію, довели її до парламенту», - заявив В.ЮЩЕНКО.

«Коли парламент приймає подібне рішення, на мій погляд, варто було б керуватися законом, який говорить з даного питання, що однією з підстав можливого подібного рішення є судом доведені кримінальні порушення закону», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також заявив, що коаліція висуватиме узгодженого кандидата на виборах міського голови Києва. «Ми сьогодні говорили з прем`єр-міністром з цього питання. І коаліція висуватиме узгодженого кандидата», – сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО не назвав, хто саме стане цією кандидатурою, наголосивши, що це питання поки що не обговорювалося.

Президент також наголосив на неприпустимості керуватися у питанні призначення позачергових виборів політичними, а не правовими чинниками. «Коли йдеться про те, що ту чи іншу людину треба відсторонити від обов`язків, треба керуватися виключно законом. Тоді у нас не буде чогось недоказаного. Тоді у нас не буде відчуття того, що домінували не правові, а політичні чинники», – сказав глава держави.

«У нас повинно скластися ставлення до органів місцевого самоврядування, як окремої гілки влади. Це самоврядна гілка, повноваження якої формуються через вибори», – додав В.ЮЩЕНКО.

«Громада міста Києва сама в змозі вирішити, кому бути мером, керуючись виключно законом і процедурою виборів», – переконаний Президент.

Інтерв`ю вийде сьогодні о 19.10 з повтором о 21.25.