Порошенко заявив, що СБУ затримала 19 активних критиків мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на розширеному засіданні уряду президент України Петро Порошенко.

«Окреме питання - мобілізація. Два тижні тому була розпочата потужна кампанія, інформаційна війна проти України із спробою зірвати мобілізацію. До цього були залучені так звані журналісти, так звані громадські діячі. І це є такою самою загрозою, як і ворог на фронті, - сказав Порошенко. - СБУ вже знайшла, де формувалася антиукраїнська активність, і на сьогоднішній день уже взяті за одне місце 19 активних критиків мобілізації. За моїм дорученням СБУ буде продовжувати цю роботу й надалі».

За словами глави держави, жодних компромісів не буде. «Жодного відношення до свободи слова ця антиукраїнська діяльність не має. Мобілізація буде відбуватися за планом», - сказав Порошенко.

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Він зазначив, що захист Батьківщини - це завдання кожного голови облдержадміністрації. «І за підсумками мобілізації ми приймемо деякі кадрові рішення. Ніхто не дасть нікому раскачуватися», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив про затримання громадянина України, журналіста Руслана Коцаби. Він через засоби масової інформації закликав до ухилення від мобілізації. Коцаба, зокрема записав відеозвернення, у якому закликав «адекватних людей» відмовитися від мобілізації.

Підозрюваному у державній зраді Коцабі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.